Власть 22 августа 2023, 08:12 Патрушев предупредил, что размещение американских РСМД в Азии опасно для России Патрушев: участие Японии в размещении РСМД США в Азии угрожает Дальнему Востоку Unsplash

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Участие японской стороны в планах Пентагона поставить в Азии ракеты меньшей и средней дальности, а также расширение военной инфраструктуры США создает дополнительные риски для безопасности России, в частности Дальнего Востока. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время совещания в Магадане, написало РИА «Новости».

«Важная роль также отводится Японии в планах Пентагона по развертыванию в Азии ракет средней и меньшей дальности, что создает дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям», — сказал он во время своего выступления на мероприятии, посвященном безопасности Дальневосточного федерального округа.

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По его словам, США ради своей мнимой гегемонии бесцеременно расширяют в Азиатско-Тихоокеанском регионе собственную военную инфраструктуру и таким образом приближаются к российским и китайским границам. В частности, Штаты хотят создать «тихоокеанскую четверку», куда кроме них должны войти Австралия, Филиппины, Япония.

Патрушев отметил также, что победа России во время специальной военной операции поможет создать справедливое мироустройство. В его основе окажется культурно-цивилизационное многообразие.