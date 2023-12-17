Власть 17 декабря 2023, 16:46 Патрушев после замечания Путина из-за цен на яйца понял, что «работать надо лучше» Патрушев заявил, что захотел работать лучше после слов Путина о ценах на яйца Freepik

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После замечания президента Владимира Путина о ценах на яйца министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев осознал, что «работать надо лучше». В этом он признался журналистам в кулуарах съезда «Единой России».

«Почувствовал что работать надо лучше — все-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Но тем не менее я думаю, что президент даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили», — процитировало Патрушева РИА «Новости».

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Он выразил надежду на то, что уже в начале 2024 года цены удастся снизить.

Во время прямой линии и пресс-конференции Путина жители пожаловались ему, что цены на яйца в последнее время взлетели. Президент извинился и пояснил, что спрос на продукт вырос быстрее, чем производство. Глава государства сообщил, что недавно разговаривал с Патрушевым и «спрашивал, как у него с яйцами».

На следующий же день ФАС возбудила антимонопольное дело из-за завышенных цен на куриные яйца в Кировской области и Крыму. В Краснодаре цены на продукт уже снизились. Кроме того, Минсельхоз назвал четыре меры, которые примут для стабилизации цен.