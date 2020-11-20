Патрушев поговорил с израильским коллегой о ситуации в Сирии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев поговорил по телефону с председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом, сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу российского совещательного органа.
Уточняется, что в рамках переговоров стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Сирии. Помимо прочего, темой для разговора стало сотрудничество в борьбе с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией, пишет сайт «Русская планета».
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва готова к любому разговору по ситуации с Алексеем Навальным.