Патрушев обвинил Запад в усилении поддержки несистемной оппозиции | 360°

Важное 03 ноября 2022, 09:34 Патрушев обвинил Запад в усилении поддержки несистемной оппозиции Секретарь Совбеза Патрушев обвинил Запад в усилении поддержки несистемной оппозиции РИА "Новости"

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Западные страны постоянно наращивают инструменты для поддержки несистемной оппозиции, они содействуют разжиганию сепаратизма в других государствах. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты финансируют подготовку учебников для стран СНГ. В этих книгах дается искаженное понимание истории Советского Союза.

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«Такая работа ведется Западом фактически с момента окончания Второй мировой войны с целью принизить роль советского народа, а на сегодня это народов СНГ, в победе над фашизмом», — отметил он, выступая на встрече секретарей советов безопасности СНГ.

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Патрушев сообщил об усилении контроля за работой подконтрольных западным государствам НПО и СМИ. Он высказал мнение, что Украина на данный момент стала основным мировым центром ультраправого экстремизма.