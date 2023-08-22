Власть 22 августа 2023, 07:25 Патрушев обвинил США в том, что их инфраструктура приближается к российским границам Патрушев: США ради мнимой гегемонии приближают инфраструктуру к границам России Павительство США

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Соединенные Штаты для сохранения мнимого главенства в мире совершенно бесцеремонно расширяют свою военную базу в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Таким образом они приближаются к границам Китая и России. заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Следует отметить, что в целях сохранения своей мнимой гегемонии США продолжают провоцировать напряженность и нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Бесцеремонно расширяют военную инфраструктуру, приближая ее к границам России и Китая», — сказал он во время совещания по безопасности Дальнего Востока, которое прошло в Магадане.

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Речь идет о военном союзе AUKUS, куда входят Штаты, Великробритания и Австралия. По словам Патрушева, американцы хотят поставлять Тайваню оружие для создания нового союза «тихоокеанской четверки». Она должна состоять из Австралии, США, Филиппин и Японии.

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