Патрушев обвинил англосаксов в возрождении неонацизма на Украине | 360°

Власть 05 октября 2022, 10:19 Поделиться Telegram

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Viber Патрушев обвинил англосаксов в возрождении неонацизма на Украине Секретарь Совбеза России Патрушев обвинил англосаксов в возрождении неонацизма на Украине РИА «Новости»

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Неонацизм на Украине возродился благодаря усилиям англосаксов. Они используют эту страну для противостояния с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он выступил на совещании по безопасности в Крыму, сообщило РИА «Новости».

По его словам, именно англосаксонские страны игнорируют нормы международного права и являются источником нестабильности в мире. Под их руководством на Украине возродили неонацистский режим и начали внедрять национал-фашистскую идеологию.

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«При этом сама Украина используется англосаксами как инструмент борьбы с нашей страной. <…> Цель — подавить Россию, удержать свое мнимое превосходство, сохранить однополярный мир, обеспечить для себя возможность жить за чужой счет», — объяснил Николай Патрушев.

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Секретарь Совбеза обвинил Великобританию и США в стремлении столкнуть Европу и Россию, чтобы переманить капитал, ценные производства, специалистов и решить свои экономические проблемы.

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