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Патрушев обвинил англосаксов в возрождении неонацизма на Украине

Секретарь Совбеза России Патрушев обвинил англосаксов в возрождении неонацизма на Украине

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Неонацизм на Украине возродился благодаря усилиям англосаксов. Они используют эту страну для противостояния с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он выступил на совещании по безопасности в Крыму, сообщило РИА «Новости».

По его словам, именно англосаксонские страны игнорируют нормы международного права и являются источником нестабильности в мире. Под их руководством на Украине возродили неонацистский режим и начали внедрять национал-фашистскую идеологию.

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«При этом сама Украина используется англосаксами как инструмент борьбы с нашей страной. <…> Цель — подавить Россию, удержать свое мнимое превосходство, сохранить однополярный мир, обеспечить для себя возможность жить за чужой счет», — объяснил Николай Патрушев.

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Секретарь Совбеза обвинил Великобританию и США в стремлении столкнуть Европу и Россию, чтобы переманить капитал, ценные производства, специалистов и решить свои экономические проблемы.

США

Великобритания

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Украина

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