Власть 31 июля 2023, 15:05 Патрушев назвал кураторов атак украинских беспилотников на российские регионы Патрушев: атаки украинских беспилотников на российские регионы курирует Запад РИА «Новости»

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Запад курирует многочисленные атаки украинских беспилотников на разные российские регионы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он подчеркнул, что происходит это потому, что США и их сателлиты понимают: победить Россию военными действиями невозможно, сообщил ТАСС.

На фоне осознания этого факта Соединенные Штаты и их приспешники начали активно использовать и террористические методы, подчеркнул Патрушев, выступая на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

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«При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны», — напомнил он.

Указал Патрушев и на теракт на Крымском мосту в ночь 17 июля, жертвами которого стали два человека. По его словам, журналист Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США ранее заявил, что администрация американского президента Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост.

«Это еще раз подтверждает, что США и их союзники, оказывая киевскому режиму финансовую помощь и продолжая поставки вооружения, фактически являются спонсорами терроризма», — констатировал он.