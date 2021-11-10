Патрушев назвал эффективным формат встреч секретарей совбезов по Афганистану

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высоко оценил формат многосторонних встреч секретарей советов безопасности по афганской проблематике. По его мнению, такие встречи позволяют на высоком уровне обсудить комплекс проблем, связанных с ситуацией в Афганистане.

Патрушев подчеркнул, что рассчитывает на продолжение встреч в таком формате, сообщило РИА «Новости».

Во вторник в Нью-Дели открылся саммит «Делийский диалог по региональной безопасности в Афганистане». Его участниками стали советники по национальной безопасности. Среди них представители Индии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Ирана, Казахстана и Киргизии.

«Рассчитываем, что практика их проведения будет продолжена и в дальнейшем, в том числе за счет внесения на повестку дня других актуальных региональных вопросов», — сказал Патрушев.

Также он отметил активизацию международных и региональных игроков на афганском направлении и появление новых диалоговых механизмов, которые не дублируют друг друга, а органично дополняют.

В качестве примера он привел инициативу Италии по созыву чрезвычайного саммита G20 по Афганистану, региональный механизм России, Китая, Пакистана и Ирана, заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств, а также встречу стран — соседей Афганистана.

В августе власть в Афганистане захватило запрещенное в России движение «Талибан»*. Президент страны сложил полномочия и сбежал из страны. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула. Так завершилось 20-летнее американское военное присутствие на афганской территории.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.