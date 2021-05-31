Патрушев допустил силовой ответ недругам России

Новая стратегия национальной безопасности России предусматривает «симметричные и асимметричные меры» против недружественных стран, в том числе «силовые методы принуждения». Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Ответ последует «для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности» страны, заявил Патрушев «Российской газете».

«В первую очередь введение специальных экономических мер, но, в случае необходимости, и силовые методы принуждения», — рассказал он.

При этом, по словам секретаря Совбеза, Россия стремится повысить предсказуемость и безопасность в международной сфере.

А США и ряд стран Запада хотят «сохранить свою мировую гегемонию», что ведет к ослаблению системы международной безопасности.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий посольствам и консульствам недружественных стран нанимать россиян. В мае правительство составило первый список таких государств, включив в него США и Чехию.