Патрушев анонсировал встречу Путина и Байдена

Если сроки новых контактов между первыми лицами России и США не будут затягиваться, то президенты двух стран Владимир Путин и Джозеф Байден могут встретиться уже в этом году.

Об этом в эфире Первого канала заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Полагаю, что в этом [году]», — приводит его ответ на вопрос о сроках встречи лидеров двух стран ТАСС.

Накануне во время телефонных переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном Патрушев договорился с оппонентом о совместной работе над улучшением отношений и повышением доверия между странами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что онлайн-встреча Путина и Байдена будет посвящена обсуждению ситуации на Украине и провокационным действиям военных сил НАТО около российских границ.