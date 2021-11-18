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    18 ноября 2021, 22:44

    Патрушев анонсировал встречу Путина и Байдена

    Николай Патрушев: Путин и Байден могут встретиться в этом году

    Анастасия Кукова

    Если сроки новых контактов между первыми лицами России и США не будут затягиваться, то президенты двух стран Владимир Путин и Джозеф Байден могут встретиться уже в этом году.

    Патрушев анонсировал встречу Путина и Байдена

    Об этом в эфире Первого канала заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

    «Полагаю, что в этом [году]», — приводит его ответ на вопрос о сроках встречи лидеров двух стран ТАСС.

    Накануне во время телефонных переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном Патрушев договорился с оппонентом о совместной работе над улучшением отношений и повышением доверия между странами.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что онлайн-встреча Путина и Байдена будет посвящена обсуждению ситуации на Украине и провокационным действиям военных сил НАТО около российских границ.