Патрушев анонсировал ужесточение миграционного контроля | 360°

Власть 19 октября 2022, 16:27 Патрушев анонсировал ужесточение миграционного контроля Патрушев заявил, что в России ужесточат миграционный контроль

Читать 360tv в

В России ужесточат миграционный контроль. Внедрение такой меры анонсировал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Его слова процитировал ТАСС.

Он сообщил об этом по итогам заседания Совбеза России, которое прошло 19 октября.

Реклама

«Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране», — сказал Патрушев.

Реклама

По его словам, перед сотрудниками правоохранительных ведомств и спецслужб поставили задачи по противодействию экстремизму. Им предстоит выявлять членов международных террористических организаций, которые намереваются реализовать свои противоправные намерения через миграционные каналы.

Патрушев отметил, что в этой области уже запланировано проведение масштабных мероприятий. Их целью станет контроль за соблюдением законодательства в местах компактного проживания мигрантов.