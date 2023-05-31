Власть 31 мая 2023, 11:28 Патроны и гильзы временно запретили вывозить из России Кабмин запретил вывозить из России патроны и гильзы до 2024 года Pxhere

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Правительство временно запретило вывозить патроны и гильзы за пределы Российской Федерации. Ограничение коснется патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию некоторых калибров. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно. Он не будет распространяться на боеприпасы и гильзы, предназначенные для обеспечения работы российских вооруженных сил, а также других войск и воинских формирований. Кроме того, ограничение не коснется товаров, которые через территории других государств перевозят между частями российской территории.

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Как отметила пресс-служба правительства, решение подготовили в рамках исполнения указа президента Владимира Путина о введении специальных экономических мер во внешнеэкономической деятельности.Постановление направлено на обеспечение защиты интересов России.

Документ, подписанный 27 мая, вступает в силу со дня опубликования.