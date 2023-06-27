27 июня 2023, 00:11
«Патриотизм и любовь к Родине сыграли главную роль». Депутат ГД Колунов — о предотвращении мятежа
Депутат Госдумы Колунов: патриотический настрой россиян помог остановить мятеж
Избежать трагических последствий, к которым могли привести события 24 июня, помог российский народ. Патриотический настрой, любовь к Родине и сплоченность вокруг президента сыграли в подавлении мятежа главную роль. Такое мнение телеканалу «360» высказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Тяжелые события 24 июня, военный мятеж и предательство, которые могли привести к фатальным последствиям — к кровопролитию внутри нашего народа — удалось преодолеть. Патриотический настрой российского общества, любовь к Родине и сплочение вокруг президента сыграли в этом решающую в роль. У нас одна армия и один верховный главнокомандующий», — отметил Колунов.
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Он добавил, что сейчас у России главная цель — победа: как в зоне проведения спецоперации, так и в борьбе с Западом.
Ранее российский лидер Владимир Путин в своем обращении поблагодарил россиян за патриотизм и сплоченность в эти дни. Без этой поддержки преодолеть сложнейшие для страны испытания было бы сложнее, сказал он.
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Владимир Путин
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