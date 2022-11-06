Патриарх Кирилл заявил об опасностях, бросающих вызов существованию России | 360°

Власть 06 ноября 2022, 15:41 Патриарх Кирилл заявил об опасностях, бросающих вызов существованию России Патриарх Кирилл: силы извне пытаются столкнуть народы России, Украины и Белоруссии Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Россия столкнулась с опасностями, которые бросают вызов существованию страны, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, существуют силы, которые пытаются столкнуть братские народы России, Украины и Белоруссии, сообщил ТАСС.

Патриарх освятил главный храм Росгвардии — храм равноапостольного великого князя Владимира в Балашихе. Кирилл подчеркнул, что в воскресенье молились о военнослужащих и всех тех, кто стоит на защите Родины.

Реклама

«Не у всех политиков хватает ума понять, откуда ветер дует и что стоит за этим желанием могущественных сил, пребывающих вне Руси, возбудить людей к междоусобной брани», — отметил патриарх. Он добавил, что за этим стоит только одно — «ослабить Святую Русь».

Реклама

Российские военные продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации. Дети со всей страны продолжают писать письма поддержки бойцам ВС России, сообщило издание «Дни.ру». Одно из таких посланий растрогало военнослужащего — он не смог сдержать слез после прочтения нескольких строк, написанных ребенком.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что мир идет по неверному пути. По словам главы РПЦ, из-за этого люди столкнулись с реальной ядерной угрозой.