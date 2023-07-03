Власть 03 июля 2023, 07:28 Патриарх Кирилл заявил о безбожном развитии цивилизации и раскритиковал западные ценности Патриарх Кирилл нашел ценности Запада противоречащими божественному замыслу

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Ценности, продвигающиеся и проповедующиеся в наши дни на Западе, противоречат божественному замыслу. Они бросают вызов христианским убеждениям. Такое заявлени сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, написал ТАСС.

«Сегодня христианским убеждениям бросается тяжелейший вызов, связанный с безбожным развитием цивилизации, особенно там — на Западе», — сказал он во время проповеди после всенощного бдения в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

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По его словам, сейчас формируются ценности, которые по определению не могут нести такую функцию. Ведь человеческая ценность должна соответствовать воле Божьей. Она не должна противоречить его замыслу о человеке и о мире.

«Все же что называется ценностями и противоречит божественному замыслу, это есть не ценность, это есть дьявольское искушение, это есть ложь, обман и погибель», — добавил патриарх.

Он пожелал прихожанам хранить веру в своем сердце. По его мнению, она должна соединять христианина с богом, а не является культурной ценностью. Патриарх, по данным сайта Московского патриархата, прибыл 30 июня в Калининград. Он участвовал в работе собрания духовенства Калининградской митрополии, а также встречался с членами секретариата всероссийского форума Всемирного русского народного собора.

Ранее в Москве он провел беседу с посланником папы римского кардиналом Маттео Дзуппи. Они обсудили урегулирование конфликта на Украине.