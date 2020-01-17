Патриарх Кирилл выразил надежду на успехи нового премьер-министра Мишустина

Предстоятель РПЦ обратил внимание на то, что перед Мишустиным теперь «стоит целый ряд непростых задач, которые надлежит решать». По его словам, политик за свою карьеру проявил себя как «активный, целеустремленный и эффективный руководителем». Патриарх также заметил, что нынешний премьер уже «обрел ценный профессиональный опыт и заслужил уважение многих коллег».

«Перед вами стоит целый ряд непростых задач, которые надлежит решать российскому правительству в ближайшее время. Полагаю, что вам удастся сделать много доброго и полезного на новом поприще служения Отечеству и нашим согражданам», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Он заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество Кабинета министров с Русской православной церковью.

«Надеюсь, что такое взаимодействие будет и впредь способствовать утверждению в общественном сознании непреходящих семейных ценностей и традиций, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, созиданию мира и гражданского согласия, сохранению богатого исторического и культурного наследия нашей страны, повышению уровня жизни народа», — пояснил предстоятель РПЦ.

Ранее Михаил Мишустин стал премьер-министром России. Указ подписал президент Владимир Путин, а ранее его кандидатуру поддержали в Госдуме.