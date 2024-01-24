Власть 24 января 2024, 22:52 Патриарх Кирилл призвал запретить усыновлять детей гражданам стран, в которых можно менять пол Патриарх Кирилл призвал запретить усыновление в страны с возможностью смены пола РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить усыновлять детей гражданам тех государств, где разрешили менять пол. Об этом сообщили на официальном сайте Московского патриархата.

«Российское законодательство должно закрепить не только запрет на так называемую смену пола (с соответствующими поправками на случаи врожденной патологии), но и предусмотреть защиту российских детей, которые усыновлены, усыновляются или находятся под опекой граждан тех государств, где разрешена смена пола», — сказано в публикации.

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Как отметили в религиозной организации, подобный запрет сейчас распространяется на граждан Америки, однополые пары, одиноких женщин и мужчин, граждан государств, в которых легализованы однополые браки. По мнению патриарха, логично распространить ограничение и на граждан стран, в которых позволяют «калечащее вмешательство в природу ребенка».

Ранее Русская православная церковь выступила против абортов. Как заявил патриарх Кирилл на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч, подобную процедуру никак нельзя оправдать. По его мнению, западный мир переориентировался на враждебные христианству ценности, а элиты учинили войну против традиционной семьи.