Власть 31 декабря 2023, 20:22 Патриарх Кирилл призвал молиться о воинстве и прекращении междоусобной брани Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться о России, воинстве и прекращении «междоусобной брани». Священнослужитель совершил молебное пение на новолетие в столичном храме Христа Спасителя. Фрагмент наставления перед богослужением привело РИА «Новости».

Патриарх отметил, что в прошедшем году были скорби. Он упомянул произошедший 30 декабря обстрел Белгорода. Он отметил, что что общественные и политические конфликты могут принести «неисчислимые бедствия» для людей. Патриарх Кирилл заявил, что мир стал уязвим, потому что у него есть «силы, способности и возможности разрушить самого себя».

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«Потому сегодня призывы к миру — это призывы к самосохранению. Но мир не может быть без справедливости. Наша молитва Господу — о скорейшем прекращении междоусобной брани, конечно, защите Отечества нашего, о мире, но и о справедливости, потому что мир без справедливости — это непрочный мир», — заявил священнослужитель.

Концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга отменили в знак солидарности с Белгородом. Об этом губернатора Александра Беглова попросили жители города.