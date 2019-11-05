Патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию понятие брака

Основная цель стратегии — это достижение численности населения более 160 000 000 человек. При этом продолжительность жизни должна составлять более 90 лет.

Глава РПЦ патриарх Кирилл предложил закрепить базовые основы народосбережения в Конституции, «в том числе определение брака как союза мужчины и женщины». Также он считает необходимым создать режим благоприятствования для деятельности институтов, «обеспечивающих укрепление семьи и пропаганду нравственного и физически здорового образа жизни», сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

Для реализации стратегии в соборе предложили расширить социологические обследования семей с детьми, изучать «репродуктивные планы населения» и миграционные настроения. Соответствующие мероприятия призвали включить в государственные, национальные, федеральные и региональные программы и проекты.