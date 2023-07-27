Власть 27 июля 2023, 13:39 Патриарх Кирилл ошибочно назвал Путина Владимиром Васильевичем Патриарх Кирилл перепутал отчество президента Владимира Путина на форуме «Россия — Африка» РИА «Новости»

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Патриарх Кирилл в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» ошибся и назвал президента России Владимиром Васильевичем. Глава государства отреагировал на это улыбкой. Фрагмент выступления опубликовали журналисты кремлевского пула РИА «Новости».

«Глубокоуважаемый Владимир Васильевич… Владимир Владимирович, президент Российской Федерации», — начал говорить патриарх, но тут же исправился.

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Глава государства внимательно слушал выступление, а на оговорку отреагировал улыбкой.

Днем 27 июля в Санкт-Петербурге началось пленарное заседание экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка». Президент Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия и сделал ряд заявлений.

По словам главы государства, Россия готова на безвозмездной основе доставить нуждающимся африканским странам зерно. Речь идет о Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Центральноафриканской республике и Эритрее — этим государствам отправят по 25-50 тонн сельскохозяйственной продукции. Владимир Путин подчеркнул, что доставка будет бесплатной.