Патриарх Кирилл назвал Россию миролюбивой державой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию миролюбивой державой, а целью Вооруженных сил — оборона страны. Это он сказал в ходе своей проповеди.

«У нас есть прививка от всяких военных авантюр, от всякой способности быть агрессивными. И единственное почему необходимо крепить Вооруженные силы — чтобы никто и никогда не посмел переступить священные рубежи нашей страны», — сказал он.

Патриарх Кирилл отметил, что миролюбие России связано с историческим опытом страны. В качестве примера он привел Вторую мировую войну. Глава РПЦ подчеркнул, что жители страны «приняли на себя самые страшные удары Второй мировой войны».

Ранее Патриарх Кирилл заявил, что православных верующих из Украины и России не удастся разделить. Эти его слова привел RT.

«Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пролегла пропасть», — отметил глава РПЦ.