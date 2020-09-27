Пашинян позвонил Путину из-за обострения в Нагорном Карабахе

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — говорится в сообщении.

Стороны обсуждали резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Путин выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений в регионе.

Важно не допустить дальнейшей эскалации и прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, заявил российский лидер.

Утром 27 сентября Армения сообщила о наступлении Вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе. Правительство ввело в стране военное положение и мобилизовало военнослужащих запаса до 55 лет. В боях погибли 16 военных ВС Армении, писало ИА Nation News.

В Баку заявили о подготовке контрнаступательной операции по всей линии фронта в Карабахе. Азербайджан ввел военное положение в некоторых регионах страны. Комендантский час будет действовать с 20:00 до 05:00 по московскому времени.

Мировое сообщество призывает Армению и Азербайджан прекратить военные действия. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ может выступить посредником между противниками в вопросах урегулирования конфликта.