Пашинян назвал встречу с Путиным продуктивной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным продуктивной. Политик оценил прошедшую беседу с в своем Twitter.

Никол Пашинян и Владимир Путин встретились в Москве во вторник вечером. В пресс-службе Армении писали, что политики собрались обсудить союз и сотрудничество Еревана и Москвы, вопросы безопасности, проблемы Нагорного Карабаха и прочие взаимодействия.

Владимир Путин накануне встречи тоже предполагал, что она будет результативной.

«Обсудим текущие дела, поговорим о перспективах, скоро у нас саммит СНГ, мне тоже хотелось бы с вами сверить часы по этому направлению. И, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия [поговорим], в том числе про урегулирование в регионе на сегодняшний день и в долгосрочной перспективе», — такие планы президент перечислял ТАСС перед переговорами.

Российский лидер подчеркивал, что постоянно контактирует с Пашиняном по телефону, но личные встречи все равно незаменимы, потому что приводят к наилучшим результатам.