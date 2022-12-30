30 декабря 2022, 14:25
Пасечник подписал новую конституцию ЛНР после ее принятия парламентом
Врио главы ЛНР подписал новую конституцию республики
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал новую конституцию республики. Этот документ появился на сайте руководителя ЛНР.
«Народный совет Луганской Народной Республики <...> реализуя волю народа Луганской Народной Республики, выраженную в решении референдума, состоявшегося в Луганской Народной Республике 27 сентября 2022 года, принимает Конституцию Луганской Народной Республики», — сказано в преамбуле к основному закону республики.
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Народный совет ЛНР рассмотрел и принял новую конституцию на заседании 30 декабря. За проголосовали все 43 депутата.
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Также парламент ДНР в пятницу утвердил новую конституцию. Врио глав республики Денис Пушилин заявил, что это решение вернуло Донбасс к русской культурно-исторической традиции. Он подчеркнул, что в 30 декабря исполнились надежды жителей региона, которые шли к своей цели долгих восемь лет.
ЛНР и ДНР вошли в состав России по итогам референдума, прошедшего осенью 2022 года. Большинство жителей Донбасса проголосовали за присоединение к РФ.
ЛНР
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