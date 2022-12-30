Власть 30 декабря 2022, 14:25 Пасечник подписал новую конституцию ЛНР после ее принятия парламентом Врио главы ЛНР подписал новую конституцию республики Леонид Пасечник / Telegram

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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал новую конституцию республики. Этот документ появился на сайте руководителя ЛНР.

«Народный совет Луганской Народной Республики <...> реализуя волю народа Луганской Народной Республики, выраженную в решении референдума, состоявшегося в Луганской Народной Республике 27 сентября 2022 года, принимает Конституцию Луганской Народной Республики», — сказано в преамбуле к основному закону республики.

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Народный совет ЛНР рассмотрел и принял новую конституцию на заседании 30 декабря. За проголосовали все 43 депутата.

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Также парламент ДНР в пятницу утвердил новую конституцию. Врио глав республики Денис Пушилин заявил, что это решение вернуло Донбасс к русской культурно-исторической традиции. Он подчеркнул, что в 30 декабря исполнились надежды жителей региона, которые шли к своей цели долгих восемь лет.

ЛНР и ДНР вошли в состав России по итогам референдума, прошедшего осенью 2022 года. Большинство жителей Донбасса проголосовали за присоединение к РФ.