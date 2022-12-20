Власть 20 декабря 2022, 21:32 Пасечник назвал угледобывающую отрасль в ЛНР нерентабельной Врио главы ЛНР Пасечник: угледобывающая отрасль в республике сейчас нерентабельна Pxhere

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Сейчас угледобывающая отрасль в ЛНР нерентабельна. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Его слова привела пресс-служба Кремля.

Об этом Пасечник сказал президенту России Владимиру Путину в ходе встречи. Обсуждение различных вопросов проходило в Кремле. Начать разговор Путин предложил с хозяйственных вопросов: с экономики, с социальной сферы, со здравоохранения. Как отметил врио главы ЛНР, угольная отрасль составляет основу экономики республики.

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После начала спецоперации 58% шахтеров — именно тех, которые работают в забое, — ушли на фронт, отметил политик.

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«Предприятие стало нерентабельным. Мы не можем войти в уровень рентабельности», — сказал врио главы ЛНР.

Он добавил, что по большому счету где-то не хватает денег для выплаты заработной платы. Это Пасечник назвал основной проблемой.

Ранее Путин заявил, что ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной. Прежде всего, по словам главы государства, ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей.

Врио главы республики ранее наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Пасечник получил награду за защиту прав и свобод мирных жителей региона от агрессии украинских националистов. ТВо время своей речи он поблагодарил главу государства и всех россиян за помощь ЛНР, без которой было бы «невозможно выжить».