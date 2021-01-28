ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации на голосовании

Парламентская ассамблея Совета Европы во время голосования приняла резолюцию, которая ратифицирует полномочия российской делегации. Ее поддержали большинство парламентариев.

Трансляция голосования проходила на сайте ПАСЕ. За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против — 36, еще 24 депутата воздержались.

Во время подготовки к проекту резолюции вносили 11 поправок. Одна из них предлагала не подтверждать полномочия делегации, а другая — перенести рассмотрение вопроса на сессию, которая пройдет в июне. В результате парламентарии не приняли ни одну из них.

«Если у вас есть право оспаривать полномочия, это не значит, что им нужно пользоваться при любой удобной возможности», — отметил голландский сенатор Тини Кокс. Он также отчитал украинского депутата Алексея Гончаренко, который оскорбил не только парламентариев из России, но и всю ассамблею. Его слова процитировал ТАСС.

Немецкий депутат Андреас Ник подчеркнул, что ПАСЕ хочет вести дискуссию с участием российских коллег. Это необходимо, чтобы в полном объеме обсуждать сложившуюся ситуацию и понимать, можно ли улучшить сотрудничество или нужно запустить механизм реагирования на нарушение устава Совета Европы.

Его коллега из Германии Франк Швабе отметил, что вопрос готовности России исполнять решения Европейского суда по правам человека станет «лакмусовой бумажкой».