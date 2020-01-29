ПАСЕ не повлияет на поправки в Конституцию — мнение члена Совфеда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пытается оказать влияние на поправки в Конституцию России. Об этом сообщило ТАСС. Член комитета Совета Федерации Олег Морозов рассказал, почему им это не удастся.
По данным НСН, политик заявил, что «никакого влияния извне, разумеется, на этот процесс не потерпят».
«Вообще, не их дело. Конституцию принимают органы, которые уполномочены. В нашем случае, это либо Конституционное Собрание, либо Дума и Совет Федерации», — объяснил он.
Также Морозов уточнил, что «даже если будет высказываться какое-то мнение, то это не более, чем просто мнение, которое можно выслушать, но при этом не обязательно его исполнять».