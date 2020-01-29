По данным НСН, политик заявил, что «никакого влияния извне, разумеется, на этот процесс не потерпят».

«Вообще, не их дело. Конституцию принимают органы, которые уполномочены. В нашем случае, это либо Конституционное Собрание, либо Дума и Совет Федерации», — объяснил он.

Также Морозов уточнил, что «даже если будет высказываться какое-то мнение, то это не более, чем просто мнение, которое можно выслушать, но при этом не обязательно его исполнять».