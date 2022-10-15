Власть 15 октября 2022, 02:39 Поделиться Telegram

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Viber Партнеры в СНГ понимают объективную реальность нового состава России — Лавров Глава МИД РФ Лавров заявил о принятии странам СНГ нового состава России РИА «Новости»

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Партнеры России в СНГ понимают объективную реальность нового состава страны. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил Первому каналу.

Жители Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов проголосовали за присоединение к России. Как отметил Лавров, Москва информировала всех партнеров в СНГ, когда шла подготовка к мероприятию и при проведении плебисцитов.

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«Никаких вопросов они не задают. Все понимают, что это объективная реальность», -— уточнил глава дипведомства.

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Ранее президент России Владимир Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова своим официальным представителем при ратификации в парламенте договоров о присоединении новых территорий. Договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской были подписаны 30 сентября.

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