Власть 30 декабря 2023, 13:47 Партия чушпанов и Байден в розыске. Медведев дал ироничный прогноз на год Зампред СБ Медведев: в 2024-м появится Партия пацанов, Байдена объявят в розыск Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал ироничный прогноз на 2024 год. Он рассказал в Telegram-канале, что в России появятся Партия пацанов и Партия чушпанов (отсылка к сериалу «Слово пацана»), президента США Джо Байдена объявят в международный розыск, а новым американским лидером станет Дональд Трамп.

Политик заметил, что «все абсурдное и нелепое», что он предсказывал на 2023 год, по сути, сбылось. Германия платит за газ в 10 раз больше прежнего, миллиардер Илон Маск «если не по должности, то по влиянию» стал президентом Соединенных Штатов, Польша готовится захватить часть Украины.

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«Ловите новую порцию прогнозов, уже на 2024 год (и это вам не гламурные идеи Saxo Bank). <…> Новый 2024 год принесет нам много интересного», — пошутил Медведев.

По его «прогнозам», Партия пацанов и Партия чушпанов не только появятся, но и попадут под запрет Минюста «из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте». Произойдет национализация ВПК стран ЕС, США и Канады ради «пожертвования всего оборонного производства обиженному киевскому режиму». Украина получит кредит на 25,5 триллиона долларов, но в течение суток его разграбит киевский режим. Обычные полицейские формирования в странах ЕС распустят «с передачей их функций немецким и укробандеровским полицаям». Джо Байден «неосторожно уйдет со сцены во время выступления», исчезнет за кулисами и окажется в международном розыске. Трампа приговорят к 99-летнему тюремному заключению, но он станет новым президентом США.

Напоследок Дмитрий Медведев «предсказал» и «массовое зловещее оживление мумий инопланетян» на американских военных базах и их приход в политику США, а также захват власти в Японии Годзиллой.