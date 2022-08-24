Парламентарий из Красноярска поставил «диагноз» коллеге на заседании. Тот предложил выйти разобраться

Депутат от КПРФ Игорь Гринев оскорбил члена «Единой России» Вячеславв Дюкова на заседании парламента Красноярска. Коммунист заявил, что у коллеги — «легкая энцефалопатия». Единоросс не остался в долгу и предложил выяснить отношения. Об этом сообщило издание «Подъем».

«Легкая энцефалопатия*, конечно, украшает Вячеслава Игоревича…», — заявил Гринев во время обсуждения Генплана города.

Представитель КПРФ далее стал обсуждать то, что якобы Дюков может прочитать пять тысяч страниц за два дня.

«Пошли-ка выйдем…», — ответил ему на это единоросс. Словесная перепалка в итоге до драки не дошла.

Дюков дал комментарий изданию и рассказал, что не будет мириться с оппонентом.

«Я с хамлом никогда не мирюсь, а сразу ставлю их на место. Жестко и открыто. Так, как сегодня. Как всегда, мужчин среди них не оказывается, только „базарные бабы“. Заниматься распространением очередного неумного поведения коммуниста Гринева не хочу», — сказал представитель «Единой России».

По его словам, пусть поведение Гринева останется на его совести.

*Энцефалопатия — это диффузное нарушение функции головного мозга, которое вызвано патологическими метаболическими процессами в нервных клетках.