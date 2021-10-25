Парламент Татарстана высказался против ликвидации должности президента республики

Госсовет Татарстана выступил против проекта федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Согласно ему должность президента республики должны ликвидировать.

Глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин сообщил, что отдельные положения данного законопроекта противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства. Об этом написала газета «Коммерсант».

В частности, Хабибуллин обратил внимание на положения об унификации высших должностей в регионе. По внесенному в Госдуму законопроекту главы субъектов не могут именоваться президентами.

Решение не поддержать проект закона единогласно приняли 82 депутата. Хабибуллин высказал мнение, что открывать прения по вопросу не надо. С ним оказался солидарен спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Последний не исключил, что парламентарии вернутся к обсуждению документа в будущем. Проект нового закона о региональной власти в конце сентября был внесен на рассмотрение Госдумы. В нем также говорится о досрочном прекращении полномочий губернаторов.