Парламенты ЛНР и ДНР окончательно ратифицировали договор с Россией

Парламент Луганской народной республики во втором, окончательном чтении ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией. Аналогичное решение приняли в Донецкой народной республике. Об этом сообщил ТАСС.

Ратификацию в ЛНР одобрили 46 из 46 депутатов, которые участвовали в чрезвычайном пленарном заседании. РИА «Новости» написало, что в ДНР все 87 парламентариев также поддержали этот шаг.

Россия 21 февраля признала суверенитет Луганской и Донецкой народной республик. Президент РФ Владимир Путин подписал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР.

Ситуация в Донбассе обострилась на прошлой неделе. Руководство народных республик сообщало об обстрелах со стороны украинских силовиков. В связи с этим в регионе объявили временную эвакуацию детей, женщин и пожилых в Россию.

Первой беженцев приняла Ростовская область, но сейчас жителей ЛНР и ДНР ждут и в других субъектах РФ, в частности в Московской области.

Первые эвакуированные уже приехали в Подмосковье и рассказали «360», почему вынуждены покинуть свои дома.