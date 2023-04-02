02 апреля 2023, 18:14
Парламент Крыма одним словом охарактеризовал украинский план «деоккупации» республики
Вице-спикер парламента Крыма Бобков назвал бредом план Украины по деоккупации полуострова
Украинский план по так называемой деоккупации Крыма просто бред. Об этом РИА «Новости» заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
«Не стоит даже тратить время, чтобы разбирать все позиции этого бреда», — подчеркнул он.
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План по «деоккупации Крыма» из 12 шагов ранее опубликовал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Программа включала, в частности, «снос Крымского моста» и переименование Севастополя в «объект № 6».
Бобков указал, что политики вроде Данилова «испытывают традиционные жанровые сложности»: после того как они «встали на тропу бреда и оголтелой лжи», каждое их заявление должно быть радикальнее и одиознее предыдущего, чтобы их продолжали замечать.
Когда заявления Данилова станут совсем уж оторванными от реальности, то начнут вызывать отторжение и иронию даже на Украине, предрек Бобков.
Парламентарий заметил, что секретарь СНБО известен в основном как персонаж, делающий информационные вбросы. Политик напомнил, что Данилов — выходец из криминальных структур и уровень его профессионализма не соответствует занимаемой им должности.
Крым
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