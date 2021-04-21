Парламент Чехии решил потребовать от России компенсацию за ущерб

Нижняя палата чешского парламента назвала взрывы военных складов в деревне Врбетице «террористическими актами спецподразделений российской военной разведки». Депутаты призвали правительство уравнять число сотрудников чешской и российской дипмиссий, а также потребовать от Москвы выплаты компенсации за причиненный ущерб.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался о ситуации во время выступления в Палате депутатов 20 апреля. Его процитировал телеканал СТ24. Взрывы, произошедшие в 2014 году в Врбетице, глава чешского кабмина назвал террористическим актом.

Первый вице-премьер Ян Гамачек рассказал, что Чехия из-за этого инцидента выслала 18 офицеров СВР и ГРУ с дипломатическими паспортами.

Ответная высылка Москвой 20 чешских дипломатов, по его словам, парализовала работу посольства республики в России. В МВД Чехии сообщили, что обратятся за помощью в НАТО и ЕС.

Парламентский комитет по делам обороны призвал правительство уравнять количество российских дипломатов в Чехии и чешских дипломатов в РФ. После высылки в Москве остались пять дипломатов и 19 других сотрудников чешского посольства.

При этом в посольстве России в Праге продолжают работать 94 человека, из которых мене трети имеют дипломатические паспорта. В консульствах России в Брно и Карловых Варах находятся еще семнадцать сотрудников, отметили в комитете.

В Москве назвали обвинения Чехии во взрывах возмутительными и голословными, а реакцию Праги — недружественной.