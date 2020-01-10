Парковку на мусорных площадках в Башкирии будут облагать штрафом

Постоянные обращения управляющих компаний и организаций, ответственных за вывоз отходов, привели в Башкирии к желаемому результату.

С 10 января в республике предусмотрены штрафы за парковку на контейнерных площадках, а также площадках для складирования крупногабаритных отходов, перед ними и перед входами в мусороприемные камеры.

Для частных лиц штраф составит от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей. Повторные нарушения будут облагаться штрафами в больших размерах.