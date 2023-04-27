Власть 27 апреля 2023, 22:00 Парк «Руднево» назвали новым индустриальным лицом Москвы Путин: парк «Руднево» является новым индустриальным лицом Москвы РИА «Новости»

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Новым индустриальным лицом Москвы президент России Владимир Путин назвал парк «Руднево». Там разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов. Слова главы государства привел ТАСС.

Во время обхода «Руднево» мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Путину о ходе строительства. По словам столичного градоначальника, «Руднего» сегодня представляет собой центр беспилотного авиастроения, основное ядро которого — дроны.

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«Лучшие предприятия страны размещаются здесь, начиная от стартапов, лабораторных исследований, опытно-конструкторских разработок, и заканчивая уже серийным производством», — добавил Собянин.

Глава государства поздравил мэра и выразил уверенность в том, что площадка будет развиваться.

«Действительно, новая Москва. Это другая „Новая Москва“. Это новое индустриальное лицо Москвы», — сказал глава государства.

В парке «Руднево» глава государства примет участие в совещании по развитию беспилотной авиации. Путин лично изучит ход строительства промышленной зоны и осмотрит выставку производителей и эксплуатантов таких систем.