Параллельный импорт начнет действовать через месяц

Власти России разрешили параллельный импорт. Глава Минпромторга Денис Мантуров во время брифинга предположил, что первые подобные поставки появятся на полках магазинов примерно через месяц. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но, думаю, примерно через месяц», — сказал Мантуров.

При этом снятие запрета на параллельный импорт не станет поводом для развития челночества. Меру ввели для поддержания бизнеса. Параллельный импорт призван сохранить цепочку производственных процессов.

Меру ввели еще в конце марта. Российские власти разрешили параллельный импорт наиболее востребованных зарубежных товаров. Список продукции список планируют регулярно корректировать. Перечень товаров будут расширять или сужать в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Мантуров подчеркнул, что с косметическими брендами ведутся переговоры о возобновлении поставок.