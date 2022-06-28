Параллельный импорт легализовали в России

Параллельный импорт узаконили в России. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон передал правительству России право определять перечень товаров, подлежащих параллельному импорту. В отношении этой продукции не будут действовать положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации.

С помощью параллельного импорта власти страны намерены наполнить российский рынок дефицитными и оригинальными товарами, которые исчезли с полок магазинов в связи с санкциями.

Авторы закона установили, что параллельный импорт не относится к нарушениям использования результатов интеллектуальной деятельности.

По словам первого заместителя главы Минэкономразвития Ильи Торосова, снятие правовых ограничений защитит организаторов такого ввоза товаров от юридической ответственности.

Одним из первых ритейлеров, применивших параллельный импорт, стала сеть магазинов электроники «Связной». Об этом сообщил RT.