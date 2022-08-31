«Парадоксальная судьба». Горбачева обожали во всем мире, но ненавидили в собственной стране

У первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева парадоксальная судьба: его обожают во всем мире, но одновременно он «проклят и ненавидим» в России. Так произошло, потому что он не проявил вовремя силу и не остановил распад великой страны, считает политолог, общественный деятель, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков.

В беседе с «360» Марков отметил, что Горбачев был великим политиком, определившим судьбы страны и мира. Первый президент СССР считается одним из главных политиков конца XX века, внесшим наиболее позитивный вклад в историю XX века.

«А поскольку именно Михаил Горбачев снял угрозу ядерного апокалипсиса с человечества, поэтому его обожают во всем мире до сих пор. Но одновременно Михаил Горбачев проклят и ненавидим в своей собственной стране, потому что он не проявил вовремя силу и не остановил распад великой страны, который привел к деградации и унижению сотен миллионов людей», — отметил собеседник «360».

Политолог добавил, что у Горбачева «парадоксальная судьба», поскольку он был «обожаемым всем миром и ненавидимый гражданами собственной страны».

О смерти экс-президента СССР стало известно поздно вечером 30 августа. Он ушел из жизни в возрасте 91 года в Центральной клинической больнице Москвы. СМИ сообщили, что похоронят политика на Новодевичьем кладбище в столице.