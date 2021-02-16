Парад Победы в 2021 году состоится в срок

Парад Победы в 2021 году точно состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В прошлом году из-за пандемии коронавируса праздник пришлось переносить на лето.

Об этом сообщил ТАСС. Парад Победы 2020 переносился — тогда президент России Владимир Путин отложил проведение парада Победы из-за ситуации с COVID-19. Во время совещания Совбеза России он поручил силовым ведомствам перенести сроки подготовки к мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и регионах. Путин сообщил, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» пройдут в этом году, но точной даты не назвал.

Позже в Москве и других городах России прошел парад Победы. Он состоялся 24 июня, спустя почти полтора месяца после даты официального праздника.

В Москве в параде Победы приняли участие более 13 тысяч военнослужащих, в том числе представители иностранных государств. По Красной площади прошли 234 единицы военной техники. Завершил парад пролет 75 самолетов и вертолетов.

На Красной площади впервые приняло участие рекордное количество новейшей техники. 24 образца военных машин. Зрители впервые увидели БМП «Армата» и «Курганец-25» с новыми боевыми модулями «Кинжал» и «Эпоха», зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, танки Т-90М и Т-80БВМ, береговой ракетный комплекс «Бал», тяжелую огнеметную систему «Тосочка» и другие.