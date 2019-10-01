Панкевич рассказал, как Петербург справится с потоком туристов после введения электронных виз
Председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич рассказал, как Санкт-Петербург справится с наплывом туристов после введения электронных виз. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».
Евгений Панкевич отметил, что турпоток не станет расти сразу, а начнет повышаться постепенно. В это время власти города будут заняты совершенствованием городской инфраструктуры.
«Уже успешно работают две программы, и мы добились большого количества адресов, которые будут работать в качестве хостелов. За последний год мы совершили рывок в этом направлении, включая запуск миниотелей трехзвездочного сегмента», — сказал он.
По словам Панкевича, в городе также начнут действовать новые инициативы, которые позволят равномерно развивать туристическую инфраструктуру.