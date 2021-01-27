Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия обострила проблемы дисбаланса в мире. Сегодня трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике и соцсфере, по словам главы государства.

«Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы», — сказал Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Форум пройдет с 25 по 29 января в дистанционном режиме. В этом году он посвящен теме «Великая перезагрузка». В форуме примут участие представители десятков стран: в их числе главы государств и правительств, политики и ученые, а также лидеры мирового бизнеса.

Президент России Владимир Путин в последний раз приезжал на форум в Давосе в 2011 году. Он также участвовал в нем в 2009 году, когда занимал пост главы правительства России.