Пандемия не помешает повышению пенсии в России. Ее индексация уже прописана до 2024 года

Размер пенсии по старости в России может увеличиться в следующем году до почти 17,5 тысячи рублей. Сенатор Валерий Рязанский не увидел в этом ничего удивительного. Индексация пенсионных выплат прописана в Российском законе до 2024 года.

«Здесь нет никаких сенсаций. <…> Индексация пенсий уже прописана в текущем законодательстве, по-моему, до 2024 года.Такое решение приняли тогда, когда решали вопрос о повышении пенсионного возраста», — рассказал Рязанский.

По его словам, когда верстается следующая бюджетная трехлетка — 2021,2022 и 2023 годы, — верстается и обязательство федерального бюджета перед пенсионной системой и прогнозно ставятся цифры индексации. Все они досконально просчитаны.

Пенсию проиндексируют, как и другие пособия. При формировании бюджетной политики будут учитывать и указанные объемы помощи, пояснил собеседник.

«Нас отделяет неделя от голосования по поправкам в Конституцию, в которых эти нормы, определяющие индексацию пенсий как норму социально ориентированного государства, заложены», — подытожил сенатор. Если даже денег для индексации не будет, согласно поправкам, их необходимо будет занять.

По данным проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России, средний размер пенсии к 2023 году может увеличиться на 5,6% — до 19 283 рублей. В следующем году в России ожидают увеличение средней суммы пенсионных выплат до 17 432 рублей.