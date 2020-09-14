Памфилова заявила о хамстве некоторых наблюдателей на выборах

Центральная избирательная комиссия столкнулась с беспрецедентным уровнем агрессии и хамства со стороны некоторых наблюдателей на прошедших трехдневных выборах. Такое заявление сделала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что хамство было не повсеместно. Наоборот, большинству наблюдателей она признательна за хорошую работу, за добросовестное выполнение обязанностей и за то, что они обеспечили законность проведения кампании.

«В то же время беспрецедентно большое количество от определенного числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии», — заметила Памфилова.

Некоторые комиссии проработали в такой атмосфере все три дня.

«Я не знаю, как они выдержали, их провоцировали на ответные действия. Никогда в таком масштабе этого не было», — заметила глава Центризбиркома.

Она подчеркнула, что эти люди фактически занимались дезорганизацией работы комиссии. Памфилова распорядилась собрать и проанализировать информацию о таких случаях. Она пообещала, что позже проведет с партиями круглый стол по этому вопросу.

Выборы разных уровней прошли в 83 субъектах России 11, 12 и 13 сентября. В некоторых регионах выбирали глав, в других проходили довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах выбирали депутатов законодательных собраний.

Известно, что к участию в будущих думских выборах автоматически допустят 16 партий. Им не нужно будет собирать подписи.