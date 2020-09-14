Памфилова заявила о хамстве некоторых наблюдателей на выборах
Она отметила, что хамство было не повсеместно. Наоборот, большинству наблюдателей она признательна за хорошую работу, за добросовестное выполнение обязанностей и за то, что они обеспечили законность проведения кампании.
«В то же время беспрецедентно большое количество от определенного числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии», — заметила Памфилова.
Некоторые комиссии проработали в такой атмосфере все три дня.
«Я не знаю, как они выдержали, их провоцировали на ответные действия. Никогда в таком масштабе этого не было», — заметила глава Центризбиркома.
Она подчеркнула, что эти люди фактически занимались дезорганизацией работы комиссии. Памфилова распорядилась собрать и проанализировать информацию о таких случаях. Она пообещала, что позже проведет с партиями круглый стол по этому вопросу.
Выборы разных уровней прошли в 83 субъектах России 11, 12 и 13 сентября. В некоторых регионах выбирали глав, в других проходили довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах выбирали депутатов законодательных собраний.
Известно, что к участию в будущих думских выборах автоматически допустят 16 партий. Им не нужно будет собирать подписи.