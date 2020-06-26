Памфилова объяснила, почему нарушителям не удастся проголосовать дважды

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что два раза проголосовать по поправкам в Конституцию РФ не получится. Система вычислит таких людей.

В эфире телеканала «Россия 24» она рассказала, что 25 июня уже зафиксировали подобные случаи. Так, пытались проголосовать и на участках, и во время онлайн-голосования. По ее словам, после этого «некоторые гордо заявили (а кто-то не заявлял) в целях попиариться». Она подчеркнула, что нарушителям все равно бы не удалось проголосовать дважды.

«…на последнем этапе, когда начинаются всякие детали, их бы все равно вычислили, у нас то же самое было по „Мобильному избирателю“, их все равно бы вычислили, и <…> все равно бы им пришлось отвечать, тут у нас система отработана, только не сразу, не моментально, но на определенном этапе это было бы вычислено», — подчеркнула она.

Памфилова также пообещала сразу же оповещать мэра Москвы Сергея Собянина, если возникнут нарушения.

«Сергей Семенович, если будут нарушения, я к вам обращусь лично. У нас отработанная система», — добавила она.

Ранее журналист и ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков заявил, что проголосовал два раза: очно и дистанционно. Однако его бюллетень на участке аннулировали.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ должно было пройти еще 22 апреля, но его отложили из-за эпидемии коронавируса. Позже российский лидер Владимир Путин перенес мероприятие на 1 июля. Однако, учитывая сложную эпидемическую обстановку в стране и необходимость соблюдать безопасность, голосование решили растянуть на неделю.

Процедура стартовала 25 июня. Свое мнение в онлайн-режиме могут выразить москвичи и жители Нижегородской области. Таким образом уже проголосовали 49,5%.