Памфилова: Путин поручил вернуться к теме снижения «муниципального фильтра»
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что президент РФ Владимир Путин в рамках встречи поднял тему снижения «муниципального фильтра» во время избирательных кампаний в регионах, пишет ТАСС.
По ее словам, глава страны дал поручение возобновить обсуждение этого вопроса. В будущем ожидается принятие какого-либо решения, сообщило издание «ПолитРоссия».
Пока «фильтр» находится на уровне 5%. Большому числу кандидатов нелегко пересечь этот показатель для регистрации в избирательной кампании. Как считает Памфилова, чтобы снизить это значение, нужно внести изменения на законодательном уровне.