Памфилова: Путин поручил вернуться к теме снижения «муниципального фильтра»

По ее словам, глава страны дал поручение возобновить обсуждение этого вопроса. В будущем ожидается принятие какого-либо решения, сообщило издание «ПолитРоссия».

Пока «фильтр» находится на уровне 5%. Большому числу кандидатов нелегко пересечь этот показатель для регистрации в избирательной кампании. Как считает Памфилова, чтобы снизить это значение, нужно внести изменения на законодательном уровне.