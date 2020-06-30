Памфилова призналась, что хотела уйти с поста главы ЦИК «тысячу раз»

«Тысячу раз появлялось, тысячу раз», — ответила Памфилова Владимиру Познеру на вопрос, было ли у нее желание уйти с работы на посту председателя ЦИК.

По словам Памфиловой, она ни разу не нарушала закон и не предлагала своим коллегам «пойти на сделку с совестью».

За последние четыре года удалось сделать избирательный процесс более прозрачным — на участках появились камеры видеонаблюдения, введены QR-кодирование и система «Мобильный избиратель».

Ранее глава ЦИК заявила, что, несмотря на почтенный возраст, отлично справляется с нагрузками и прекрасно себя чувствует.

В первые дни голосования по поправкам к Конституции Элла Памфилова попросила глав регионов не накручивать явку.