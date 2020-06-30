Памфилова призналась, что хотела уйти с поста главы ЦИК «тысячу раз»
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ей не раз хотелось покинуть свой пост, но при этом ей никогда не было стыдно за сделанное. Подробное интервью вышло в программе «Познер» на Первом канале.
«Тысячу раз появлялось, тысячу раз», — ответила Памфилова Владимиру Познеру на вопрос, было ли у нее желание уйти с работы на посту председателя ЦИК.
По словам Памфиловой, она ни разу не нарушала закон и не предлагала своим коллегам «пойти на сделку с совестью».
За последние четыре года удалось сделать избирательный процесс более прозрачным — на участках появились камеры видеонаблюдения, введены QR-кодирование и система «Мобильный избиратель».
Ранее глава ЦИК заявила, что, несмотря на почтенный возраст, отлично справляется с нагрузками и прекрасно себя чувствует.
В первые дни голосования по поправкам к Конституции Элла Памфилова попросила глав регионов не накручивать явку.