Власть 07 сентября 2023, 19:48 Памфилова пригласила представителей Мьянмы стать наблюдателями на выборах президента в 2024 году Памфилова пригласила Мьянму наблюдать за выборами президента РФ в 2024 году РИА «Новости»

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пригласила членов Союзной избирательной комиссии Мьянмы поучаствовать в наблюдении за выборами президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

Делегация республики сейчас находится в России. Гости приехали, чтобы познакомиться с проведением выборов в ходе единого дня голосования 10 сентября.

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«Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в наблюдении за выборами президента России, которые пройдут в марте 2024 года», — сказала Памфилова.

Она также сообщила, что в марте ЦИК планирует организовать международную конференцию с участием представителей избиркомов множества стран, и добавила, что представителей Мьянмы будут рады видеть в их числе.

Днем 7 сентября начал работу информационный центр Центризбиркома России. Элла Памфилова, выступая с приветственным словом, отметила, что в этом году выборы пройдут в условиях спецоперации. Глава ЦИК также напомнила, что новые субъекты РФ впервые примут участие в выборах в составе Российской Федерации.