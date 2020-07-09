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    09 июля 2020, 16:32

    Памфилова предложила провести сентябрьские выборы в три дня

    Алена Макаренко

    Выборы в сентябре можно провести в течение трех дней. С таким предложением выступила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
    Памфилова предложила провести сентябрьские выборы в три дня

    Свою идею она озвучила президенту России Владимиру Путину. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 1».

    Памфилова планирует обсудить вариант продления периода голосования на несколько дней не только с главой государства, но и с руководителями регионов.

    Власти остались довольны организацией ранее прошедшего общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, которое проходило с 25 июня по 1 июля включительно.

    Именно этот опыт Памфилова и хочет перенять на предстоящих выборах, написала «Русская планета». Голосование в течение нескольких дней может положительно сказаться на показателях явки граждан на избирательные участки. Она отражает реальный уровень вовлеченности россиян в политическую жизнь страны.