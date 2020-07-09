Памфилова предложила провести сентябрьские выборы в три дня

Выборы в сентябре можно провести в течение трех дней. С таким предложением выступила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Свою идею она озвучила президенту России Владимиру Путину. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 1».

Памфилова планирует обсудить вариант продления периода голосования на несколько дней не только с главой государства, но и с руководителями регионов.

Власти остались довольны организацией ранее прошедшего общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, которое проходило с 25 июня по 1 июля включительно.

Именно этот опыт Памфилова и хочет перенять на предстоящих выборах, написала «Русская планета». Голосование в течение нескольких дней может положительно сказаться на показателях явки граждан на избирательные участки. Она отражает реальный уровень вовлеченности россиян в политическую жизнь страны.