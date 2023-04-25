Власть 25 апреля 2023, 08:21 Памфилова посоветовала другим странам перестать зависеть от «окрика из-за океана» Глава ЦИК Памфилова посоветовала другим странам проводить выборы без оглядки на Запад Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Западные страны пытаются доказать любой ценой другим государствам, не вовлеченным в борьбу с РФ, преимущество своей деградировавшей избирательной системы. Задача России — показать остальному миру, что нужно проводить выборы так, как страна считает нужным. Такое заявление сделала глава ЦИК России Элла Памфилова, сообщило РИА «Новости».

«Им сейчас любой ценой надо доказать тем странам, которые наблюдают за тем, что происходит, и которые думают: „А если с Россией они так, а что с нами они будут делать?“, вот этим странам надо доказать преимущество той системы, которую они создали в интересах потрошения, высасывания всех ресурсов — и людских, и интеллектуальных, и природных», — сказала Памфилова во время выступления на Дальневосточном электоральном форуме в Хабаровске.

Реклама

По ее словам, во многих странах Запада избирательные системы деградировали, там почти нет института общественного наблюдения. Однако теперь эти государства пытаются отвлечь внимание от себя с помощью нападок на Россию, добавила она.

Задача России, по ее словам, не допустить такого. Нужно показать наблюдающим государствам, что они могут проводить выборы на основе собственных традиций, а «не зависеть от окрика из-за океана», заключила глава ЦИК.